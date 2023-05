Terni: specchiera ‘artigianale’ per aiutare gli automoblisti disperati

«E guardate che funziona». Livelli quasi partenopei per l’arte di arrangiarsi ternana, a giudicare da ciò che è stato fatto sulla rotatoria di piazzale Marinai d’Italia. Ovvero la rotonda di borgo Rivo la cui viabilità è stata pesantemente condizionata da modifiche legate allo sviluppo dell’area commerciale del Tulipano. Qualcuno, probabilmente nella notte fra sabato e domenica, ha piazzato una specchiera sui cartelli stradali, cercando di rendere più agevole la fruibilità da parte degli automobilisti – e in effetti l’esigenza, a posteriori, c’era – senza gravare sulle casse pubbliche. Voto 10 alla creatività e 9 all’utilità. Certo, non si può fare, e infatti la polizia Locale si è attivata – il primo tentativo è andato a vuoto ma ci riproveranno – per rimuovere il grosso specchio. Resta il gesto, che da un lato è un grido di allarme disperato di chi non ha mai digerito il nuovo assetto e dall’altro un esempio di creatività. Chapeau.

