Terni, speleologo 55enne perde la vita in una grotta del Reatino

Era in un gruppo nella grotta di Montebuono, in provincia di Rieti, e ha perso la vita a causa di un malore. È morto così un 55enne speleologo di Terni (M.M. le iniziali) nel pomeriggio di domenica: non sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte di coloro che erano con lui. Sul posto sono poi giunti gli uomini del Soccorso alpino e speleologico provenienti da Lazio e Umbria con tecnici specializzati e un medico. Quest’ultimo purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso. Non semplici le operazioni di recupero della salma, andata avanti per circa due ore. In loco anche i carabinieri ed i vigili del fuoco.

