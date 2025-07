Ha tentato di rubare una bicicletta nei pressi delle acciaierie di Terni ed ha anche spintonato un addetto alla security di Arvedi-Ast. Per questo – a seguito dell’intervento dei carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Terni – un 46enne ternano (D.M. le sue iniziali) è stato arrestato nella serata di lunedì per tentata rapina impropria.

«Intorno alle 22 – è la ricostruzione dell’Arma ternana – alla centrale operativa è giunta una richiesta d’intervento da parte di personale in servizio di vigilanza presso l’Ast dove, poco prima, all’interno del parcheggio dello stabilimento, le guardie giurate avevano sorpreso un uomo che stava tentando di impossessarsi della bicicletta di un operaio. Vistosi scoperto, l’uomo aveva abbandonato il velocipede e, dopo aver spintonato un vigilante, si era dato alla fuga a piedi».

«La pattuglia intervenuta – prosegue la nota – ricevuta la descrizione dell’individuo, lo ha intercettato poco dopo in viale Brin, bloccandolo. Ricostruita la vicenda, il 46enne, gravato da precedenti penali e dall’avviso orale del questore, è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima, svoltosi martedì, all’esito del quale il giudice, nel convalidare l’arresto, ne ha disposto la liberazione in attesa del giudizio». Non risultano misure applicate, pertanto, nei confronti del 46enne ternano, gravato anche da problematiche di droga.