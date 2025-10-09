Ha iniziato assestando calci al mobilio, poi ha proseguito sputando al personale. Infine ha raggiunto lo spazio dove arrivano le ambulanze con i pazienti e ha preso a pugni una appena giunta. Il tutto in pochi istanti. Ancora momenti complicati al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, in particolare nella prima serata di mercoledì, dove un paziente psichiatrico, in forte stato di agitazione, ha dato pesantemente in escandescenze.

A seguito dell’intervento immediato della guardia giurata Cosmopol presente nell’area dell’emergenza-urgenza, il soggetto è stato bloccato e – non senza fatica – reso inoffensivo. In attesa dell’arrivo della pattuglia della Volante che ha poi proseguito l’intervento.

L’accaduto, che fa il paio con le aggressioni che nei giorni scorsi sono costate una spalla ed un malleolo – fra lesioni e fratture – a due infermieri del pronto soccorso ternano, riporta l’attenzione sul tema sicurezza. Perché mercoledì c’era il vigilante – e di giorno sono presenti nel nosocomio gli agenti del posto fisso di polizia – ma ci sono due fasi tendenzialmente critiche, il sabato pomeriggio-sera e l’intera giornata di domenica, in cui mancano presìdi di controllo e sicurezza da parte di figure come vigilantes e poliziotti. E il pronto soccorso – luogo notoriamente complesso sotto ogni punto di vista – resta ‘scoperto’: una situazione che, viste anche le statistiche sulle aggressioni al personale sanitario, è bene che trovi una soluzione.

