Stadio-clinica a Terni e convenzione per lo sviluppo dell’iter, ricorso al Tar in arrivo. A renderlo noto è l’associazione di promozione sociale Vas di Terni e Narni.

L’associazione – ad inviare la nota è Pierluigi Rainone – sottolinea che, dal loro punto di vista, «l’intera vicenda stadio-clinica è viziata dall’ enorme conflitto di interessi di Bandecchi che, da sindaco, agisce per dare il via libera ad un’opera che lo vede direttamente coinvolto anche come imprenditore». Vas sottolinea di «aver letto (insieme allo studio legale di Roma che ci assiste) il testo della convenzione firmata il primo agosto dal dirigente comunale (nonché responsabile unico del procedimento stadio-clinica) Piero Giorgini e, sinceramente, non capiamo come possa aver firmato un documento che pone il Comune stesso in una situazione di gravissimo rischio a livello finanziario se, cosa molto probabile, il piano economico finanziario dovesse saltare rendendo così aperta la strada della risoluzione contrattuale(come specificato dalla convenzione in oggetto)».

Dunque? «Abbiamo dato mandato allo studio legale di Roma che ci assiste di procedere per le vie legali a livello amministrativo (con un ricorso al Tar con istanza di sospensiva dell’ atto in oggetto) e con un esposto alla Corte dei Conti al fine di valutare i possibili danni erariali». Vedremo cosa accadrà in concreto.