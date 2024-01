Terni, stadio-clinica: mirino sul verbale di concordamento. Le prescrizioni per l’iter

di S.F.

«L’esecutività del verbale che sarà sottoscritto dal Comune e dal presidente della Ternana Calcio, è vincolata all’effettiva conclusione dell’iter amministrativo susseguente la dgr n. 1418 del 30 dicembre 2022, che prevede l’emissione del parere da parte del ministero della Salute, il successivo completamento del percorso amministrativo in capo alla Regione Umbria e alla definitiva adozione ed esecutività dell’atto di programmazione di adeguamento della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati (pubblici e privati) ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale». Il 22 marzo 2023 l’ex sindaco Leonardo Latini e l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati commentarono così l’approvazione del verbale di concordamento tra palazzo Spada e società per proseguire l’iter stadio-clinica: ora, giocoforza, il tema torna in auge. D’altronde ci sono di mezzo tutte le prescrizioni per il progetto esecutivo. Tema in mano al responsabile unico del procedimento, il dirigente Piero Giorgini.

IL VERBALE DI CONCORDAMENTO DEL MARZO 2023: TUTTE LE PRESCRIZIONI

DAY HOSPITAL, ONCOLOGIA, MEDICINA SPORT: LE INTENZIONI ORIGINARIE – DOCUMENTO (.PDF)

Il perché

In sostanza il verbale di concordamento fu il passo successivo all’esito della conferenza di servizi regionale del novembre 2022. Su carta si concluse positivamente ma, come noto, ci fu la ‘bocciatura’ della clinica da parte della direzione in capo all’assessore Luca Coletto. La Ternana all’epoca ha accettato tutte le condizioni e prescrizioni emerse per, in questo modo, procedere con il progetto complessivo ed esecutivo dell’operazione. Chiaro che un anno fa il contesto era ben diverso da quello attuale, con Stefano Bandecchi diventato ora sindaco e Nicola Guida numero uno della società di via della Bardesca. In ogni caso al momento il percorso è da aggiornare ed è chiaro che potrebbero esserci altri soggetti interessati ad entrare in questa partita. D’altronde il business in ambito sanitario attira e non poco.

IL 3 NOVEMBRE IL PROGETTO APPROVATO CON PRESCRIZIONI DECISIVE: KO

STADIO-CLINICA, TUTTI I DOCUMENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI – LEGGI

SOTTOPASSO PEDONALE/CICLABILE AREA STADIO: PROGETTO A LONGHI

Il sottopasso carrabile

Tra gli argomenti più rilevanti contenuti nel verbale di concordamento c’è il sottopasso carrabile della linea ferroviaria Terni-Sulmona, finito un po’ nel dimenticatoio di recente: «Il soggetto attuatore dovrà progettare e renderlo cantierabile», l’input della direzione lavori pubblici guidata da Giorgini. Dieci mesi fa la Ternana ha confermato il contributo economico per la realizzazione. C’è poi quello pedonale: il sottopasso in questo sarebbe tutto a carico della società. Nel progetto esecutivo il club di via della Bardesca dovrà inoltre completare i rilievi di dettaglio per l’individuazione delle aree di proprietà pubblica e in diritto di superficie. Focus anche sugli aspetti edilizi (dal dirigente Claudio Bedini): «Precisazione che la destinazione a magazzino è a servizio del commerciale e non dello stadio, pertanto non sono dovuti parcheggi». Sponda direzione ambiente (Paolo Grigioni) focus sul sistema di raccolta e stoccaggio dell’acqua meteorica e la specifica sulle percentuali di permeabilità e pavimentazioni. «Si ottempera nel progetto esecutivo», la risposta rossoverde.

IL DISSENSO DEL COMPARTO SANITÀ – DOCUMENTO (.PDF)

IL PARERE PREVENTIVO DELLA USL 2 SULLA CLINICA – DOCUMENTO (.PDF)

Le altre. La riperimetrazione e l’aggiornamento progettuale

Sono numerose le prescrizioni cui far fronte nell’esecutivo per l’eventuale prosecuzione dell’iter. Ad esempio c’è anche la Provincia: «Rafforzamento rete ecologica con aree verdi e piantumanzione essenze arboree e arbustive, pavimentazioni con materiale drenante per stalli parcheggi e aree pedonali, pavimentazioni con conglomerati bituminosi autodrenanti e fonoassorbenti». Numerosi input dai vigili del fuoco (pubblichiamo il documento integrale per farsi un’idea, per la clinica ad esempio viene indicato che «eventuali depositi di gas medicali dovranno essere sottoposti a parere di conformità). Risolta invece la questione – uno dei nodi chiave per l’area tra via XX Settembre e via Prati – riguardante la riperimetrazione dell’area di esondazione in capo all’Autorità di bacino. E il piano economico finanziario da rimodulare sulla base dei posti letto effettivi? D’altronde da questo aspetto e dalla Usl Umbria 2 non si fugge: «Il Comune, in attuazione della delega conferita dalla conferenza dei servizi, ha intenzione di attuare previsione regionale come da delibera regionale del 31 dicembre 2022 comunicandolo alla Regione. La Ternana si impegna ad aggiornare il progetto richiedendo nuovo parere ex art. 20». Anche perché via della Bardesca all’epoca indicò discipline non presenti nel documento del 28 dicembre 2023: degenza oncologia endocrinologica/dermatologica, chirurgia bariatrica, spine center, medicina dello sport e ortopedia mininvasiva della spalla.

«DELIBERA INCARDINATA SU PROGETTO TERNANA. SENNÒ È ALTRO»

IL PROGETTO DEFINITIVO: 44 ANNI DI CONVENZIONE E OLTRE 60 MILIONI

Viabilità e accreditamento

Da non dimenticare la prescrizione della Regione sulla viabilità: «Su via Leopardi verifica dimensionamento corsia e parcheggi; verifica necessità di interventi per moderazione velocità; verifica necessità golfo di fermata per Tpl su viale dello Stadio». Esito nel verbale di concordamento? «L’attuazione della modifica di v. dello Stadio/v. Leopardi è subordinata alla valutazione strategica del Comune». Lo scoglio principale è della direzione salute: «Impossibilità di procedere con integrale autorizzazione alla costruzione all’esercizio e all’accreditamento; assenza di verifica dei fabbisogni in corso di valutazione». Su questo fronte con la delibera della scorsa settimana c’è un passo in avanti. «Nel momento che arriva il nullaosta ministeriale e la conseguente adozione regionale, si può procedere alla sottoscrizione del contratto per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione in condizioni di equilibrio economico finanziario del nuovo stadio e della clinica», spiegò nel marzo 2023 il project manager Sergio Anibaldi.

APRILE 2021, IL PARERE DELLA DIRIGENTE MARCUCCI: MIRINO SUL PEF

Il Pef e la redditività

Infine il piano economico-finanziario per sostenere l’ingente investimento. Chiaro che c’è da rimetterci mano: «Con la pubblicazione del Dl 198 del 29 dicembre 2022 è vigente il decreto legislativo 38/2021 con portata positiva in termini di riduzione tempi, semplificazione anche delle procedure di attuazione e di esecuzione che impatteranno positivamente sugli investimenti miticando l’impatto degli adempimenti delle prescrizioni. Con la redazione del PE e del relativo QE si determineranno gli eventuali scostamenti con la conseguente revisione del PEF che dovrà mantenere inalterati i parametri di redditività. Eventuale necessità di rimodulazione dell’equilibrio economico – finanziario potranno avvenire con un allungamento della Concessione o altre misure di semplificazione e incentivazione previste dal D.Lgs.38/2021. In ambito clinica, si ritiene non rilevante la minor previsione di 5 (ora il ‘taglio’ è aumentato, ndr) posti letto accreditabili, si manterrà la stessa Suc residuale della minor dotazione di posti letto privati, che verrà utilizzata in ambito ricerca e di altre dotazioni previste nel progetto e richieste dal mercato con mantenimento dei livelli previsti di ricavo». Ci sarà un bel po’ di cui parlarne.