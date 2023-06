Terni, stagione estiva ‘Baravai’: via libera al progetto sperimentale. Con input sui bagni

L’adesione al progetto sperimentale proposto da Le Macchine Celibi per quattro mesi. Con tanto di input sui servizi igienici. Lo ha deliberato giovedì mattina l’esecutivo Bandecchi – il sindaco/presidente, citato così nell’atto, avveniva anche con Latini in quanto dicitura standard – in merito al Baravai per la stagione estiva. Si tratta tecnicamente di un atto di indirizzo.

L’ESTATE ‘BARAVAI’

L’ok e le deroghe

In sostanza a palazzo Spada è stato chiesto di poter allestire all’interno dell’anfiteatro ciò che è necessario per la calendarizzazione degli eventi. Istruttoria in mano al dirigente Claudio Bedini e approvazione su proposta del vicesindaco Riccardo Corridore per un periodo sperimentale di quattro mesi: Le Macchine Celibi dovrà oviamente rispettare le norme in materia di tutela dei beni culturali con acquisizione dell’autorizzazione prima di installare le strutture temporanee, anche per la somministrazione. E i bagni? «Nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione, il soggetto organizzatore dovrà garantire il funzionamento dei servizi igienici». I principali appuntamenti saranno all’anfiteatro con capienza massima da 950 posti. C’è la richiesta di deroga fino alle 4 del giorno successivo per numerosi eventi tra il giardino ed il main stage.