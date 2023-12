Terni: stazione senza ascensore. Si rischia di attendere fino a metà gennaio per i lavori

Un ascensore importante, perché è quello che viene utilizzato dalle persone con disabilità per raggiungere i binari, ma anche da anziani – spesso con i bagagli – e in generale da chi ha difficoltà di deambulazione. È quello della stazione ferroviaria di Terni, fuori uso dalla giornata di venerdì, da quando cioè si è bloccato con tre persone a bordo. Cose che capitano, si direbbe. Il punto è che, stando a quanto raccolto da alcuni cittadini, la riparazione da parte della ditta incaricata da Rfi potrebbe avvenire non prima della metà di gennaio. E per uno scalo importante come quello di Terni, si tratterebbe di un disagio serio, in particolare per gli utenti del trasporto ferroviario. «A noi pare inverosimile che si debba attendere così tanto per una riparazione – osservano alcuni viaggiatori – ma questo ci è stato riferito e, ad oggi, la stazione è ‘off limits’ per chi deve fare i conti con disabilità e altre problematiche». L’appello è chiaro, scontato: fare il prima possibile.

