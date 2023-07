Terni: stop a frutta ed alimenti esposti sulla strada. Sospesi due negozi per 5 giorni

«È vietata l’esposizione di frutta, legumi, erbaggi, generi alimentari e simili al di fuori dei locali di vendita, sia su suolo pubblico che privato o di uso pubblico o aperto al pubblico». La firma è del vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore, e riguarda esercenti di generi alimentari in sede fissa, con particolare riferimento ai venditori di frutta verdura: c’è la ‘stretta’ su questo fronte. Sono tre le ordinanze emesse mercoledì dal Comune.

Il perché e le sanzioni



Nel provvedimento viene specificato come sia «che notorio che l’esposizione di merci o derrate alimentari e vegetali all’esterno dei negozi possono essere regolamentate e/o vietate, allorquando detti prodotti sono conservati e detenuti per la loro commercializzazione in aree soggette a fenomeni di inquinamento atmosferico; le emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli sono potenziale fonte di inquinamento atmosferico che incide sulla salute della popolazione, sia direttamente tramite la respirazione, che indirettamente attraverso il deposito di agenti patogeni che possono interessare anche generi di frutta e verdura se posti, in particolare, all’esterno dei locali adibiti alla vendita». E dunque, per tali ragioni, «risulta opportuno disciplinare il commercio dei prodotti alimentari ed ortofrutticoli all’esterno dei locali di vendita, adottando misure idonee per prevenire gravi pericoli per la salute pubblica». Triplo grado di sanzione accessoria prevista: 15 giorni di chiusura alla prima, 60 alla seconda e sei mesi alla terza. Già nella mattinata di mercoledì erano state pubblicate due ordinanze ad hoc sul tema.

Gli stop di cinque giorni

Una doppia ordinanza preparata dalla direzione sviluppo economico e firmata dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi, dopo i controlli della polizia Locale. C’è la chiusura temporanea per cinque giorni di due attività commerciali in via Lungonera Savoia e via Pastrengo, da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto compreso. Motivo? L’occupazione abusiva di suolo pubblico. Gli atti, come da norma, sono impugnabili al Tar Umbria.

Cosa è successo in via Lungonera

Partiamo da via Lungonera Savoia. Qui un esercizio di vicinato legato a frutta e verdura è stato controllato in diverse circostanze di recente, con tanto di verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa il 4 maggio ed il 30 giugno: di mezzo c’è l’articolo 20 del Codice della strada in quanto «occupava suolo pubblico con casse contenenti frutta e verdura» e «occupava abusivamente la sede di una strada con baracche tende, banconi ecc., occupava abusivamente il suolo pubblico nell’area antistante il proprio negozio con casse di frutta e verdura esposte per la vendita. L’occupazione era di circa 25 metri quadrati». Risultato? Per palazzo Spada tutto ciò determina «situazioni di indecoroso accumulo di attrezzature e di prodotti alimentari, oltreché intuibili intralci ai passanti tanto più se diversamente abili». L’ordinanza è firmata per rimuovere immediatamente il materiale e chiudere l’attività fino all’adempimento dell’ordine. «Successivamente al decorso di tale termine dovrà permanere la chiusura dell’esercizio commerciale in questione nel caso in cui venga riscontrato che la società in indirizzo non abbia comunque provveduto». Dal 2013 in avanti ci sono stati diversi provvedimenti per la medesima società.

Via Pastrengo

Stesso discorso per via Pastrengo. In questo caso le violazioni sono state riscontrare il 26 maggio e il 30 giugno. «Occupava abusivamente il suolo pubblico antistante il proprio negozio con casse di frutta e verdura esposte per la vendita», con occupazione quantificata in circa 10 metri quadrati. Da quanto risulta nel documento, c’era già stata un’ordinanza sindacale datata luglio 2020. Più raccomandazioni tra il 2021 ed il 2022. «In caso di inottemperanza all’ordine di sospensione, gli agenti preposti all’esecuzione potranno procedere alla chiusura coattiva apponendo i sigilli all’attività di esercizio di vicinato in questione». Vedremo gli sviluppi. Gli atti sono stati inviati a questura di Terni, Usl Umbria 2, guardia di finanza e direzioni comunali interessate.