Terni, stop accesso alla palestra ‘Fatati’ Campomaggiore: «Grave abbandono, il Comune non risponde»

«Preso atto della mancanza di riscontro da parte del Comune di Terni relativamente alle segnalazioni inerenti lo stato dei locali della palestra, il dirigente comunica il divieto di accedere ai locali della palestra da parte del personale scolastico e dell’utenza per lo svolgimento di qualsivoglia attività a far data dal 9 ottobre e finché non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza che rendano fruibile lo stabile». La circolare è a firma della professoressa Ilaria Santicchia e fa riferimento alla struttura di Campomaggiore dell’istituto comprensivo ‘Felice Fatati’.

Lo stop all’accesso, l’abbandono e lo sconcerto

Alla decisione odierna si è giunti dopo la ricezione del report sicurezza (sopralluogo Fatati) di metà settembre e le segnalazioni degli scorsi giorni sulle condizioni della palestra. La dirigente Santicchia non ci va leggera nel comunicare la spiacevole notizia e nel mirino ci finisce palazzo Spada: «È con grande rammarico che – nonostante i varî solleciti inviati dalla scrivente in qualità di capo d’istituto all’indirizzo dell’Ente proprietario dei locali in oggetto – ad oggi constato la mancanza di una qualsivoglia risposta da parte del Comune di Terni che denoti l’intenzione di prendere in carico la gravosa situazione di abbandono in cui versa ormai da molti anni il palazzetto sito in via delle Terre Arnolfe, 12. Con ancor più sconcerto – alla luce di quanto sopra scritto – ho d’altra parte ricevuto e continuo a ricevere le richieste delle varie società sportive che sono solite usufruire dei locali in questione per le proprie attività pomeridiane (attività a cui so per certo prendere parte anche diversi iscritti al ‘Fatati’)».

Problema pioggia. Il Comune latita

La dirigente scolastica prende atto «dell’impossibilità di fruire dei locali della palestra durante o dopo episodî di pioggia (sia da parte nostra che delle società) per via dell’acqua che percola dalla copertura in più punti – comprese aree vicine a plafoniere o quadri elettrici –, ho chiesto in quanto responsabile in base al D.lgs 81/2008 della sicurezza degli ambienti scolastici un sopralluogo al Rspp in presenza del Rls in data 20 settembre 2021 per poter avere contezza del rispetto o meno dei parametri di fruibilità dello stabile ed agire di conseguenza: l’esito di tale perizia è stato prontamente trasmesso con richiesta urgente di sopralluogo all’indirizzo pec del Comune di Terni». Niente da fare e giocoforza la palestra è off-limits. «Un atto forte, ma comprensibile. Feci una battaglia campale nel 2015 per ottenere un mutuo di 200 mila euro per la messa in sicurezza della palestra, successivamente per l’approvazione del progetto definitivo. Non ci daremo per vinti, faremo ogni cosa per garantire la riapertura dei locali», il commento del capogruppo Pd Francesco Filipponi.