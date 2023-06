Terni, stop anche per il bar Ambassador. In via Istria ecco un ‘narghilè club’/shisha bar

di S.F.



L’istanza allo Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia del Comune di Terni è stata depositata mercoledì, seppur in realtà il cambio di situazione risale ad alcune settimane fa. Fatto sta che in ambito commerciale si registra una cessazione/sospensione – magari a stretto giro riaprirà – rilevante considerando la storia del luogo: c’è lo stop per il bar Ambassador ai civici 22-23 di largo Filippo Micheli, all’angolo con via Istria. Ed è proprio in quest’ultima che, invece, sta per arrivare una curiosa apertura. Difficile non notarlo considerando la tipologia di attività.

Shisha bar e narghilè: «No alcol spot»



Per un’attività che cessa – con la speranza che qualcuno ripartire a breve – eccone un’altra in partenza a non più di dieci metri di distanza, vicino alla nuova location di Wind. Basta attraversare la strada. Si tratta di Cleopatra Aps (Associazione per la promozione culturale e sociale) Ets Shisha Club Terni che, al civico 22, è in movimento per il debutto. Bene, ma che sarebbe? Da fuori in prima battuta si notano i narghilè: «Il luogo a Terni dove incontrare l’autentica atmosfera d’Egitto». Si parla di pasticceria egiziana, succhi di frutta esotici, business meeting club e location per shooting. Con specifica: «No alcol spot». Vedremo se funzionerà. Di certo non passa inosservato. A provarci è un giovane del Paese nordafricano di 25 anni.