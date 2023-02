Terni: ‘storica’ Emma Gubbiotti. «Prima ginnasta umbra a raggiungere la serie A»

di Fra.Tor.

Avevamo raccontato di Emma Gubbiotti, giovanissima ginnasta umbra che nel giugno del 2020, a meno di 11 anni, si era trasferita a Civitavecchia per frequentare un’accademia di ginnastica artistica e inseguire il suo sogno di diventare un’atleta di alto livello. Oggi Emma ha 13 anni e, dopo due anni e mezzo di lavoro, passione e sacrificio, ha raggiunto un nuovo importantissimo traguardo. A parlarcene è la mamma Elisa.

Un nuovo traguardo

«Da quando frequenta l’accademia ‘Ginnastica Civitavecchia’ – racconta mamma Elisa – Emma ha svolto due anni di duro allenamento e competizioni sia di squadra che individuali, ottenendo un secondo posto nazionale a squadre nella categoria allieve e buoni risultati anche a livello individuale. Nel 2021 ha partecipato al Criterium giovanile allieve, riservato alle migliori allieve d’Italia e nel 2022 ha partecipato alla sua prima gara internazionale, il Top gym Charleroi in Belgio, una gara amichevole alla quale partecipano squadre provenienti da tutto il mondo: Emma ha gareggiato sia con il suo team Ginnastica Civitavecchia, con il quale ha guadagnato un primo posto nella gara combinata, e ha inoltre conquistato un ottimo terzo posto come individualista alla trave». Questi anni di grande sforzo e sacrificio oggi premiano Emma perché «pur rimanendo ad allenarsi con la ‘Ginnastica Civitavecchia’ ha avuto la possibilità di tesserarsi con la ‘Ginnastica Salerno’ e dal prossimo weekend entrerà nel campionato professionistico di serie A2. Emma è la prima ginnasta umbra di sempre a raggiungere questo traguardo. La ‘Ginnastica Salerno’ fino allo scorso anno era in A1, quest’anno è retrocessa in A2 ma, ovviamente, spera di risalire ed Emma darà tutta se stessa perché questo accada». Per la giovane ginnasta umbra si vedono i primi frutti di un lavoro che svolge con passione e dedizione, in bocca al lupo campionessa.