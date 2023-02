Terni, sos per strada di Maratta Alta: «Stretta e pericolosa, fare in fretta con il ponte»

Il collegamento Gabelletta-Maratta, le lunghe tempistiche per la realizzazione del nuovo cavalcavia sul raccordo Terni-Orte ed i disagi per i residenti dell’area nord della città. Un tema molto sentito dai cittadini ed uno di loro, all’indomani del question time con l’esposizione della vicesindaco Benedetta Salvati, scrive ad umbriaOn per parlare di un’altra problematica legata alla viabilità.

Strada di Maratta Alta, l’sos



In merito all’articolo pubblicato giovedì – scrive il lettore – riguardante il nuovo ponte Gabelletta-Maratta, «desidero evidenziare un ulteriore aspetto che va al di là dei soli disagi al traffico per i residenti di Terni Nord. In particolare, la zona di Strada di Maratta Alta, nella quale è confluito tutto il traffico di cui sopra, è caratterizzata per essere stretta (in alcuni punti monocorsia) e pericolosa, non adatta ad un traffico così elevato come quello attuale. Gli automobilisti spesso viaggiano a velocità sostenuta, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti che quotidianamente si confrontano con questa situazione. Si tratta di una situazione che va oltre i disagi temporanei causati dai lavori di costruzione del nuovo ponte, ma che rappresenta una problematica che andrebbe affrontata a lungo termine, attraverso l’adozione di misure di sicurezza stradale e di riqualificazione della stessa. Per quanto sopra è assolutamente necessario che i lavori di completamento del ponte vengano eseguiti in tempi brevi per ridurre al minimo i disagi di tutta la cittadinanza».