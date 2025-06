C’è una certa esasperazione fra i residenti di strada di Poscargano, fra Collescipoli (Terni) e il confine con il territorio comunale di Narni. In particolare per le condizioni della carreggiata, sia per gli aspetti relativi alla sicurezza stradale – e la protesta fa il paio con quella relativa alle condizioni del verde, visto che in pasato sono accaduti incidenti per la scarsa visibilità – che per quelli relativi ai danni, e c’è già chi ha dovuto contarli, riportati dai veicoli quando finiscono nelle «buche profonde come crateri», come vengono definite – e le foto stanno lì a dimostrarlo – dai cittadini. «Peraltro ci sono strade limitrofe che sono state anche recentemente riasfaltate. Quello che chiediamo è un intervento che restituisca decoro e sicurezza, mettendo la parola fine a questo calvario ogni volta che si esce di casa. Le buche sono ovunque ed enormi». Messaggio recapitato – come altri precedenti inviati alle istituzioni competenti – e ora si è in attesa di qualche azione conseguente.

LE FOTO