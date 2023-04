Terni, strada Marmore-Piediluco: si punta al 2 maggio per riapertura

La strada provinciale 79 di collegamento tra Piediluco e Marmore, off limits dal 20 marzo per la caduta di un masso dalla parete rocciosa, va verso la riapertura in data 2 maggio. Ad annunciarlo è il consigliere provinciale Sergio Armillei: «Salvo imprevisti – scrive via social – ne annuncio la riapertura nel pomeriggio del 2 maggio. Ringrazio gli uffici tecnici, l’impresa Esseti e tutti coloro che hanno collaborato». A metà mese sono attesi oltre mille atleti sulle acque del lago ternano per il II meeting nazionale.

