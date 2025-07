«Questa strada è praticamente inutile per i cittadini e dannosa per me, per la mia attività. Il Comune, come amministrazione e polizia Locale, è al corrente di tutto e la mia richiesta è una: che venga interdetta al transito dei mezzi a quattro ruote». A parlare è Anna Margaritelli, titolare del bar presso l’aera di servizio IP di viale Borzacchini, che negli anni ha dovuto fare i conti con qualche decina di ‘assalti’, furti riusciti o tentati, l’ultimo lo scorso 11 luglio quando è stata svegliata in piena notte dalla polizia perché il suo allarme era scattato di nuovo.

Ma perché quella strada rappresenta, per Anna e la sua attività, un problema? Intanto parliamo del percorso asfaltato che, per un centinaio di metri, costeggia il muro di cinta del cimitero, lato viale Borzacchini, partendo dall’immissione di via Lessini fino al sagrato della chiesa del cimitero. «In pratica – spiega l’esercente – a valle c’è un ostacolo metallico che impedisce l’accesso ad auto, furgoni e così via. Ma a monte c’è solo un ostacolo di plastica, facilmente spostabile». E quindi il problema: «Chiunque può arrivare in auto proprio dietro il mio bar e agire indisturbato per rubare, creando danni in ternini di ammanchi ma anche alla struttura, come tante, troppe volte è capitato. Il tutto, peraltro, ben coperto dalla vista di chi transita in viale Borzacchini».

La strada, comunale, secondo Anna Margaritelli «può essere interdetta ai mezzi a quattro ruote con un’altro ostacolo metallico, come quello nei pressi della chiesa, lasciando inalterata la possibilità di transito per pedoni, cicli, motocicli. Questa mia richiesta, che ritengo facilmente esaudibile e con vantaggi reali per la sicurezza, l’ho portata all’attenzione della polizia Locale ed anche dell’assessore comunale Marco Iapadre, ma finora non ho avuto riscontri».

Anna Margaritelli, da cittadina e anche quando era consigliere comunale, si è occupata a più riprese di sicurezza: «Nel tempo ho chiesto vari incontri al sindaco Bandecchi per poter esprimere le mie idee nel merito, perché ritengo che da un eventuale confronto, vista l’attenzione del primo cittadino sul tema, possano emergere altre azioni reali, utili alla collettività ternana. Ma finora, e non so perché, non mi è stato mai concesso un appuntamento. Faccio quindi l’ennesimo appello: vorrei parlare con il sindaco».

LE FOTO