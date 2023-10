Terni e le sue strade: «Serve manutenzione straordinaria per il 65% della rete»

di S.F.

«Il 65% necessita di interventi di manutenzione straordinaria in quanto il materiale è prossimo al termine del ciclo utile». È uno dei dati più rilevanti emersi lunedì a palazzo Spada in occasione della I e III commissione congiunta su tutto ciò che ruota intorno alle strade comunali e alla loro manutenzione: ‘interrogatorio’ per il rup e funzionario tecnico Federico Nannurelli, nella circostanza accompagnato dal collega Stefano Carloni della direzione lavori pubblici. Mostrate una serie di slides – in parte le pubblichiamo sotto – riepilogative su spese, criteri di scelta, contesto economico e altro ancora.

Il quadro

Buche, dissesti, problemi, cause e quant’altro, focus su diverse tematiche. D’altronde se c’è un argomento che è in grado di ‘scaldare’ i cittadini è proprio quello delle strade: una rete complessiva da 1.200 chilometri, 600 comunali ed altrettanti vicinali ad uso pubblico. Nannurelli ha mostrato vari schemi per dare un quadro sintetico ai consiglieri, come ad esempio sugli impegni di spesa: dagli 1,7 milioni di euro del 2018 agli oltre 13,1 previsti per il 2023. Un picco «dovuto agli investimenti di settore, Pnrr», Agenda Urbana, bandi regionali/statali e Piano periferie. Dal 2018 al 2023 – è stato sottolineato – per la manutenzione straordinaria il Comune ha assunto mutui con CdP per 4,8 milioni di euro. Superficie di intervento? «240 mila metri quadrati». Per quel che concerne il bilancio, nel budget corrente 2023 si parla di una cifra di 713 mila euro per l’ordinario.

Molto da fare

Bene, ma la situazione generale? Nannurelli a questo punto ha tirato fuori il dato del 65% rispetto alle strade che necessitano di manutenzione straordinaria: «Quella ordinaria non agisce sulla vita utile del ciclo vitale, pari a 15-20 anni. Il problema – ha aggiunto – che gli enti pubblici non hanno la capacità di attuare interventi in relazione all’effettivo bisogno, c’è carenza di risorse. Il risultato è che le strade hanno subito un irreversibile deterioramento. Molte non hanno avuto una manutenzione straordinaria per più di venti anni». Ma quanto servirebbe per avere un buon piano? «Per Terni occorrerebbero 1,5 milioni di euro l’anno per quella ordinaria, nel bilancio ce ne sono circa 800 mila euro. Ovvero la metà dei fabbisogni standard. Nell’ultimo triennio la spesa è stata dai 400 ai 600 mila euro, mentre per la straordinaria dal 2019 al 2023 sono circa 3 milioni di euro». Poi la parte politica.

Degrado e guai

Ci ha pensato Roberta Trippini (AP) a dare il là al confronto politico: «Abbiamo trovato un degrado inenarrabile, con strade non toccate da 30 anni. La conseguenza sono infortuni ed incidenti che poi il Comune deve risarcire. Perché non si è pensato a mettere più finanze?». Valdimiro Orsini (Terni Masselli sindaco), oltre a ringraziare simpaticamente il funzionario tecnico per la lectio magistralis, ha chiesto maggiori dettagli su criteri e priorità di intervento, in particolar modo per l’anno in corso: «Da via Urbinati a Campomicciolo ci sono crateri». In effetti è uno dei tratti più attenzionati dai cittadini. Guido Verdecchia (AP) si è invece fatto avanti per richiedere ai tecnici un elenco delle strade già fatte e delucidazioni sulla segnaletica orizzontale che, in poco tempo, «perde efficacia». Francesco Filipponi (PD) si è aggiunto al gruppo per avere una sorta di screening rispetto a ciò che è previsto con gli oltre 10 milioni citati per il 2023. Per i presidenti di commissione Andrea Sterlini e Claudio Batini ringraziamenti a Nannurelli e Carloni, più ulteriori domande.

La Aniello e la pressione negli uffici



Curioso il successivo intervento dell’assessore ai lavori pubblici Mascia Aniello: «Ci siamo ritrovati con strade intere senza manutenzione da 20 anni e la prima fase è stata completamente emergenziale, costretti a rincorrere le segnalazioni ed i problemi. Ed è giusto che sappiate cosa succede dietro le quinte degli uffici: sono molto sotto pressione per due motivi. In primis questa è un’amministrazione un po’ anomala da un punto di vista di richieste e pretesa nella velocità di esecuzione. Ed anche nel voler programmare in un certo modo. Le esigenze e le caratteristiche di un ente pubblico non sono quelle di un’azienda privata, dunque gli effetti della programmazione si vedranno dal 2024 in poi. Un momento transitorio, ora c’è un indirizzo politico e si stanno definendo il bilancio e le risorse da impiegare. Ringrazio gli uffici».

I mutui

Inevitabili le risposte di Francesco Maria Ferranti (FI), Pierluigi Spinelli (PD) e Marco Celestoni Cecconi (FdI): «Auspico che sarà così nell’interesse di Terni. Ma che gara d’appalto volete fare per il verde?», l’input del primo. «Sì, sottoscrivo, siete un’amministrazione anomala», l’ironia dell’esponente Dem. Il rappresentante di Fratelli d’Italia ha invece fatto una precisa richiesta: «La precedente amministrazione per il 2023 ha programmato un mutuo da 700 mila euro per la manutenzione straordinaria nel 2023 e, ad oggi, non se ne conosce il destino. E dal 2019 al 2023 spesi 4,8 milioni. Adesso perché si bloccano i mutui?». Poi in aula è arrivato il vicesindaco Riccardo Corridore: «Di fatto ha sollevato – il commento di Cecconi – la Aniello dal proferire ogni risposta a fronte della mia domanda che mirava a sapere se fosse vero il blocco dei mutui annunciato incluso uno di 700 mila euro già contratto dal centrodestra ma non attivato da AP per le manutenzioni straordinarie delle strade». Se ne parlerà ancora.