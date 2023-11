Terni: strappa i capelli e rompe il naso alla ‘rivale’ in piazza dell’Olmo. Denunciata una minorenne

La sera dello scorso 21 ottobre, era di sabato, ha brutalmente aggredito una coetanea in piazza dell’Olmo, nel centro di Terni. Per questo una minorenne è stata ‘colpita’ dal Daspo urbano (cosiddetto Dacur) emesso dalla questura di Terni e notificato dalla Divisione anticrimine. Mercoledì pomeriggio la giovane ha raggiunto gli uffici di via Antiochia accompagnata dai propri genitori: non potrà accedere per due anni nei locali di pubblico intrattenimento.

La ricostruzione

«Intorno alle 23 di sabato 21 ottobre – spiega una nota della questura di Terni – la pattuglia della squadra Mobile, in servizio nelle zone della movida, ha ricevuto la segnalazione di una lite fra due ragazze in piazza dell’Olmo. All’arrivo dei poliziotti c’era solo la vittima che ha spiegato di essere stata aggredita da una coetanea per motivi di gelosia. Prima le aveva strappato i capelli e poi le aveva dato una testata al volto, per poi allontanarsi. Il tutto di fronte a molti altri giovani. Insieme alla polizia di Stato – prosegue la nota – la ragazza ha chiamato i genitori che l’hanno accompagnata al pronto soccorso. Prima di salire in auto, però, ha fatto il nome di colei che l’aveva colpita e che, fra l’altro, frequenta la sua stessa scuola. In ospedale le è stata poi diagnisticata una frattura al setto nasale con prognosi di 20 giorni».

Denuncia e Daspo urbano

«La mattina seguente il fatto – spiega la polizia di Stato – la ragazza e la madre hanno sporto denuncia. L’autrice dell’aggressione è stata nel frattempo identificata e denunciata, lo scorso 3 novembre, dalla squadra Mobile di Terni alla procura per i minorenni di Perugia, per il reato di lesioni. Lunedì la notifica della misura del Dacur che, si spera, serva da monito ai ragazzi e alle ragazze che nel fine settimana affollano il centro per qualche ora di svago e sano divertimento».