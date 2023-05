Terni: Street food festival in arrivo

Si rinnova l’appuntamento a Terni con ‘Food Truck Festival: Food ‘n’ Love’ che, per il sesto anno, sarà di scena in città dal 1° al 4 giugno in largo Frankl. «Un festival di prima qualità, tra piatti gourmet e ricette della tradizione sapientemente miscelati in un cocktail di gusto davvero imperdibile. Ogni furgoncino propone una varietà di prelibatezze che compongono un ricco menù, per andare incontro alle esigenze di ogni palato», specificano gli organizzatori. Spazio anche allo storifico birrificio tedesco Warsteiner, musica con diversi punti audio attivi e animazione per i più piccoli. Giovedì e venerdì via libera dalle 17 alle 23.30, sabato e domenica si inizierà dalle 12. Ingresso libero.

Condividi questo articolo su