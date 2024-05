Terni: ‘stretta’ su intrattenimento musicale nei locali. Nuove disposizioni

Strumenti, musica ed impianti di diffusione sonora nei locali di Terni per spettacoli/intrattenimenti, il sindaco Stefano Bandecchi ci mette le mani. Come? Con un’ordinanza ad hoc per, in sostanza, muoversi con una ‘stretta’.

La musica e l’inquinamento acustico

Al centro dell’attenzione ci sono gli esercizi pubblici e circoli privati dove – oltre alla somministrazione di cibo e bevande – ci sono intrattenimenti con strumenti musicali ed impianti di amplificazione. Bene, che si fa? Nel documento firmato dal primo cittadino viene specificato che, da un lato, «occorre consentire e favorire l’ordinata realizzazione delle attività ricreative e ludiche per il tempo libero, nonché le iniziative economiche del settore» ma, dall’altro, «garantire la vivibilità urbana quale interesse collettivo, nonché la salvaguardia del bene primario rappresentato dal diritto all’integrità psicofisica dei cittadini, oggetto di potenziali lesioni derivanti da un eccessivo ed indiscriminato inquinamento acustico». Tutto ciò per una necessità di equilibrio tra la fruizione «delle varie categorie di utenti e la tutela dei residenti nelle aree urbane, ove i locali o esercizi sono ubicati, non solo determinando gli orari massimi di chiusura, ma pure rendendo operativa la disciplina già vigente in materia di inquinamento acustico, nonché prevedendo una specifica attività di vigilanza dei gestori sui comportamenti degli avventori».

Energiche misure e revisione

Tutto ciò si traduce in prescrizioni a tutela della vivibilità urbana, accompagnate da «sanzioni idonee ad assicurarne l’osservanza e, cioè, sino alle più energiche misure della sospensione dell’attività e della revoca delle concessioni, allorché i comportamenti illegittimi siano realizzati su aree o spazi pubblici e/o reiterati nonostante pregressi provvedimenti sanzionatori ovunque perpetrati». Le attività temporanee, in ogni caso, possono richiedere l’autorizzazione in deroga ai valori limite acustici. C’è dunque la revisione della regolamentazione delle attività musicali nei pubblici esercizi in attesa di un apposito regolamento comunale. Cosa accade?

Gli apparecchi sonori ed i piccoli spettacoli: orari

Negli esercizi pubblici il funzionamento di radio, lettori cd, televisivi e juke-box per diffondere musica soffusa, «funzionale unicamente ad allietare e rendere meno monotona la permanenza del pubblico nel locale» è consentito al chuso dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 24; all’aperto dalle 17 alle 24. Le televisioni potranno essere attive fino all’orario di chiusura, ma solo se non sono utilizzati «allo scopo di diffondere musica». Spazio poi ai negozi ed i centri commerciali: «Devono mantenere all’interno un livello sonoro non disturbante e devono evitare che la musica sia percepita all’esterno». C’è un articolo a sé per i piccoli spettacoli musicali (piano bar con al massimo due musicisti, musica mixata da dj, karaoke e simili): «Caratterizzano tale attività come elemento di attrattiva supplementare a quella di somministrazione, senza modificazioni dello stato dei luoghi». Dovranno avvenire senza «l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di spettacolo o trattenimento pubblico, senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni e senza la pubblicizzazione dell’attività musicale, in qualunque modalità effettuata». Orari? Al chiuso dalle 17 alle 1 e all’aperto dalle 19 alle 24.

Spettacoli e trattenimenti pubblici

In questo caso l’attività può essere svolta in diversi orari. Per le manifestazioni a carattere temporaneo (all’interno di luoghi non dedicati come ad esempio il palazzetto dello sport) fino alle 1, all’aperto fino alle 24. In strutture destinate: nei locali al chiuso il venerdì, sabato e prefestivi fino alle 5 del giorno successivo, negli altri giorni fino alle 3. All’aperto invece nel weekend fino alle 4, negli altri giorni fino alle 2. «Luna park, circhi ed attività assimilate soggette ad autorizzazione, possono svolgere l’attività dalle 15 alle 24 previa presentazione della valutazione di impatto acustico». Per tutti c’è un elemento in comune: il funzionamento degli apparecchi riproducenti musica «deve essere tale a che i suoni e i rumori non rechino disturbo alla pubblica quiete e comunque, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili». Si arriva alle sanzioni.

Le autorizzazioni in essere

E le autorizzazioni già in essere? Gli uffici comunali avvieranno una procedura di modifica o nuovo rilascio dei titoli: «Le valutazioni di impatto acustico, laddove non siano state apportate modifiche ai locali o agli impianti di emissione sonora, mantengono validità purché non antecedenti all’anno 2017 e munite del parere

favorevole dell’ufficio ambiente del Comune. Le valutazioni di impatto acustico relative alle strutture destinate agli spettacoli e trattenimenti pubblici all’aperto dovranno comunque essere rielaborate per l’acquisizione di un nuovo parere». In caso di violazioni c’è la sanzione amministrativa: da 50 a 150 euro per i locali che reclamizzano le attività musicali non soggette ad autorizzazione per il funzionamento degli apparecchi sonori ed i piccoli spettacoli. Da 80 a 480 per tutte le altre. Non solo. Il Comune potrà procedere alla riduzione dell’orario di apertura del locale o della durata della manifestazione, «nonché alla revoca della concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche allorché la violazione venga accertata in dette aree di occupazione». E in caso di reiterazione del mancato rispetto degli orari? Se accade nell’arco di sei mesi palazzo Spada può disporre «la chiusura del pubblico esercizio nel primo fine settimana utile, dal venerdì alla domenica compresi, successivo alla notificazione del verbale. Nel caso di accertamento di tre reiterazioni della violazione nell’arco di temporale di 180 giorni, la sospensione sarà fino a 15 giorni». Firma il sindaco Bandecchi. Vedremo cosa comporterà.