Un weekend di ‘movida sicura’ – in particolare la serata di sabato – anche nel segno delle multe a chi, con auto e scooter, ‘invade’ i marciapiedi del centro di Terni. Il dispositivo è stato messo in atto, al solito, da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale, con il coordinamento del commissario Federico Di Falco.

In totale sono state identificate 86 persone (30 cittadini stranieri) e controllati 22 veicoli. Le sanzioni per violazioni al Codice dellq Strada sono state 28. «Diverse auto e scooter – riferisce la questura di Terni – sono stati sanzionati per sosta sul marciapiede o in aree vietate, spesso davanti a passi carrabili o in zone di fermata riservata. Una cattiva abitudine, purtroppo diffusa, che ostacola il passaggio dei pedoni e compromette il decoro urbano».

Durante i controlli è stato inoltre riscontrato che un esercizio pubblico era aperto oltre l’orario consentito, con conseguente segnalazione all’autorità competente. «Le pattuglie – conclude la nota – hanno presidiato le principali vie del centro, da piazza Tacito a largo Ottaviani, fino a via Cavour e via Carrara, svolgendo un’azione di prevenzione e vigilanza a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La serata della movida si è svolta regolarmente e non si sono registrati eccessi».