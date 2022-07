Terni, strisce blu: Brizi e Dominici in tackle. «Aumentano i posti. E gli sconti dove sono?»

Qualche problemino nella maggioranza? A giudicare dall’uscita congiunta dei capogruppo Lega e FI – Federico Brizi e Lucia Dominici – magari qualche incomprensione c’è stata. Il tema è legato ai parcheggi in città ed alle strisce blu. Mirino sulla non applicazione di alcuni atti 2021 del consiglio comunale.

Commercio, tariffe e parcheggi

I due presenteranno – fanno sapere – nella prossima seduta utile «un’interrogazione per conoscere nel dettaglio l’applicazione delle delibere di consiglio comunale dell’agosto 2021 che chiedevano alla amministrazione di intervenire sulle tariffe dei parcheggi. Una richiesta dettata dalla necessità di venire incontro agli operatori del commercio del centro, alla loro clientela, ai residenti. In quegli atti il consiglio comunale prevedeva una rimodulazione delle tariffe del parcheggio coperto di San Francesco, per ottimizzare il suo utilizzo in tutte le fascie orarie; si chiedeva altresì di applicare la convenzione per i residenti di zona Duomo anche ai residenti delle vie limitrofe finora, per un errore materiale negli atti amministrativi, non inclusi. Analogo trattamento il consiglio ha chiesto per i residenti di alcune via intorno a piazza Dalmazia e Porta Sant’Angelo».

Il problema e l’aumento



Qual è la questione? «A quanto ci risulta, finora la volontà della massima assise cittadina è rimasta lettera morta, anzi, le azioni che sarebbero state intraprese dal Comune e dalle sue partecipate andrerebbero in altra direzione, con l’aumento dei posti a pagamento proprio nell’area di piazza Dalmazia», specificano Brizi e Dominici. «La nostra interrogazione è dettata dall’esigenza di rappresentare al meglio i cittadini e di indirizzare l’azione della amministrazione comunale al fine di essere più rispondente alle istanze di residenti, commercianti e la loro clientela».