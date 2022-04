Terni, studenti protagonisti per la ‘Festa dell’albero’

‘Insieme per coltivare il seme della legalità’: è stato questo lo slogan dell’evento che si svolto giovedì mattina nel parco ‘Emanuela Loi’ di viale Trento a Terni, che ha visto protagonisti l’associazione Myricae, la polizia Stradale, la Croce Rossa italiana e gli alunni della scuola Marconi.

L’evento

Grazie ai fondi raccolti lo scorso anno in occasione di ‘Porta un amico pianteremo un albero’ dall’associazione Myricae, per la 27esima edizione della ‘Festa dell’albero’, sono stati messi a dimora due alberi, due salici piangenti, con l’aiuto degli studenti. La polizia Stradale, poi, ha avuto la possibilità di svolgere delle lezioni di educazione stradale, con il progetto ‘Icaro’, trattando tematiche importanti quali la guida in stato di ebbrezza, in stato di alterazione psicofisica e l’uso di psicofarmaci. Infine è stata coinvolta la Croce Rossa italiana che ha illustrato agli studenti le conseguenze della sottovalutazione del rischio mettendo anche in atto tecniche di primo soccorso.