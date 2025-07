IMMAGINI

​Quest’estate, il campus estivo inclusivo organizzato dall’associazione A.FA.D (associazione famiglie di disabili) presso il parco Chico Mendes di Terni, ha trasformato il tempo libero di circa 100 bambini e ragazzi, offrendo un’esperienza indimenticabile di gioco, apprendimento e, soprattutto, inclusione. Con un’attenzione particolare ai bambini con disabilità, «il campus – spiega A.FA.D. – ha dimostrato come la collaborazione e la dedizione possano creare un ambiente dove ogni bambino può fiorire.

«​Il successo di questa iniziativa – prosegue la nota – è stato reso possibile grazie a importanti collaborazioni. Da diversi anni infatti siamo onorati di avere al nostro fianco Amodì-Servizi Educativi che ha curato la parte dedicata ai laboratori creativi dando spazio all’immaginazione dei partecipanti, Moreno Rosati presidente della Confederazione Europea di bocce che nonostante gli impegni non è voluto mancare all’appuntamento annuale con i nostri ragazzi e le società sportive Union Basket e San Giovanni Bosco Volley, che hanno portato la loro esperienza e la passione per lo sport, coinvolgendo attraverso il supporto dei loro tecnici tutti i partecipanti in attività dinamiche e divertenti. La loro presenza ha permesso ai bambini di esplorare nuove discipline, migliorare le proprie capacità motorie e, soprattutto, imparare il valore del gioco di squadra e del rispetto reciproco».

​Un ringraziamento speciale, da parte di A.FA.D. «va anche a PsyUp (centro di psicologia per l’età evolutiva e adulta) il partner fondamentale che ha garantito un supporto individualizzato di altissima qualità. PsyUp ha fornito educatori qualificati, affiancati ai bambini con disabilità in un rapporto 1:1. Questo approccio personalizzato è stato cruciale per assicurare che ogni bambino ricevesse l’attenzione e il supporto necessari, consentendo loro di partecipare pienamente a tutte le attività, superare eventuali ostacoli e vivere un’esperienza serena e appagante. La professionalità e la sensibilità degli educatori hanno fatto la differenza, creando un ambiente sicuro e accogliente dove le esigenze di ogni singolo bambino erano al centro dell’attenzione».

​Il campus estivo inclusivo di A.FA.D «non è stato solo un luogo di divertimento, ma un vero e proprio laboratorio di crescita e integrazione. I bambini con e senza disabilità hanno giocato, imparato e riso insieme, abbattendo barriere e costruendo nuove amicizie. Questo progetto ha rafforzato la convinzione che l’inclusione non è un semplice concetto, ma una realtà che si può costruire giorno dopo giorno attraverso l’impegno collettivo e la fiducia nelle potenzialità di ogni individuo. Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti – conclude l’associazione per voce della sua presidente Delfina Dati – e grati a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa meravigliosa esperienza. Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Carit che da molti anni ci sostiene e crede nei nostri progetti. Il sorriso sui volti dei bambini è la nostra più grande ricompensa e ci spinge a continuare su questa strada, promuovendo sempre più iniziative che mettano al centro l’inclusione e il benessere di tutti i bambini e ragazzi».