Italvolley femminile sul tetto d’Europa: Terni festeggia Alessandra Favoriti

Una pazzesca impresa dell’Italvolley femminile regala il titolo continentale alle ragazze di Davide Mazzanti, protagonista nell’ultima annata con la Wealth Planet Perugia. Le azzurre sono campionesse d’Europa – non accadeva da Polonia 2009 – grazie alla straordinaria vittoria alla Štark Arena di Belgrado contro le padrone di casa della Serbia, trionfatrici nelle ultime due edizioni: un 1-3 in rimonta (26-24, 22-25, 19-25, 11-25) che fa gioire anche Alessandra Favoriti, 34enne medico di Terni che ormai da anni è nello staff tecnico (è l’unica donna) della nazionale seniores in rosa. Per lei un’altra soddisfazione dopo l’argento mondiale in Giappone del 2018. ‘Vendicata’ così a livello sportivo la recente eliminazione nel torneo olimpico di Tokyo. A completare il gruppo di lavoro sono Matteo Bertini (vice), Simone Bendandi, Luca Pieragnoli (assistenti), Andrea Marconi (fisioterapista), Alessandro Mattiroli (preparatore fisico), Massimiliano Taglioli (scoutman) e Marcello Capucchio (team manager). Ora ad attenderla c’è la Ternana Calcio. Non prima di aver festeggiato uno storico trionfo, da sfavorite e con il pubblico contro. Si chiude così una due giorni meravigliosa per lo sport ternano dopo la prima medaglia di sempre alle paralimpiadi firmata Riccardo Menciotti.

