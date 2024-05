Terni, superalcolici venduti a minorenni: licenza sospesa ad un locale del centro

Ha «venduto confenzioni di superalcolici a minorenni». Questa la ragione che ha portato la divisione polizia amministrativa della questura – alla base di tutto c’è il Testo unico leggi pubblica sicurezza, il Tulps – a sospendere la licenza ad un locale del centro storico per quindici giorni: gli agenti sono entrati in azione nella mattinata di martedì dando esecuzione al decreto del questore Bruno Failla. «Non è la prima volta che il locale è stato chiuso e sanzionato per la stessa violazione dalla polizia di Stato. Infatti questa volta la sanzione amministrativa è salita a 666,67 euro perché recidivo», viene puntualizzato.

