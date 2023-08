Terni: svaligiata orologeria. Bottino di oltre 100 mila euro per la banda dell’Audi nera

Maxi colpo all’alba di sabato a Terni – erano le ore 4 circa – ai danni dell’orologeria ‘Il custode del Tempo’, nella centralissima via Roma a pochi metri dal parco della Passeggiata. Una banda formata da cinque malviventi è entrata in azione e, dopo aver forzato l’ingresso, è riuscita a portarsi via la cassaforte presente all’interno del negozio, ancorata con delle barre di ferro. I ladri l’hanno trascinata sul pavimento dell’esercizio commerciale e poi l’avrebbero spinta fino alla fine di via Roma – lato via dell’Annunziata/piazza Briccialdi – usando la loro autovettura, un’Audi Rs3 di colore nero, a mo’ di ‘ariete’. Poi, dopo averla spinta fin sopra ad un marciapiede, sono riusciti – il peso della cassaforte è di circa 800 chilogrammi – a caricarla nel bagagliaio della vettura e sono partiti a tutto gas. In seguito all’allarme scattato automaticamente, sia il proprietario del negozio che le forze dell’ordine si sono precipitati sul posto ma dei malviventi non c’era già più traccia. Si tratterebbe di una banda specializzata, giunta da fuori Terni e già nota – la costante è l’Audi Rs3 nera – per altri ‘colpi’ importanti messi a segno anche in grandi città come Roma e Firenze. Le indagini in questo senso vanno avanti, sono condotte dalla polizia di Stato, e si baserebbero su testimonianze e soprattutto le immagini delle telecamere che hanno ripreso i soggetti. Da quanto appreso, erano tutti a volto coperto, con pistole in vista – forse anche per questo i passanti, fra cui diversi giovani, che erano in zona e li hanno visti agire, hanno subito chiamato le forze dell’ordine ma non hanno tentato altri pericolosi ‘interventi’ – e le targe dell’autovettura non erano visibili. Il bottino stimato è superiore ai 100 mila euro – la prima stia è fra 100 e 150 mila – ma deve essere ancora quantificato con precisione: la cassaforte conteneva numerosi orologi, antichi, di valore, che sono il focus dell’attività commerciale che tratta marche di grande prestigio e che è già al lavoro per poter riaprire il prima possibile.

