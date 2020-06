Terni, svolta ex Dicat: offre la Centro Plast

di S.F.

Numerose aste deserte a partire dal 2011, poi tra il 2017 e il 2018 la variante parziale al Prg per nuove destinazioni d’uso nel tentativo di dargli maggior valore e attrattività. A quanto pare la tattica ha funzionato, al netto dei controlli che saranno portati avanti nei prossimi giorni: venerdì mattina a palazzo Spada c’è stata l’aggiudicazione provvisoria per l’ex Dicat di via Vittime delle Foibe. La base d’asta era fissata a 1.058.000 euro e l’unica concorrente ha offerto 2 mila euro in più: si tratta della Centro Plast srl con sede in strada delle Campore che, già tre anni fa, si era interessata.

La superficie complessiva da alienare è di 2.450 metri quadrati e il comparto è suddiviso in tre zone dopo la variante parziale approvata nel marzo 2018 dall’ex commissario straordinario del Comune Antonino Cufalo: la prima destinata ad attrezzatture di interesse comunque con quota residenziale, una seconda a verde privato con intervento di edilizio diretto e, a chiudere, l’ultima per la viabilità. La Centro Plast ha nelle scorse settimane ha effettuato il sopralluogo e quindi ha spedito l’offerta a firma Pierina Ceccarelli: a seguire la procedura – oltre al funzionario Luca Tabarrini – il dirigente alle attività finanziarie Claudio Carbone.

Le destinazioni d’uso

Tra le possibilità risultano «attrezzature d’interesse comune ed ulteriori destinazioni per attività direzionali, per esercizi pubblici e servizi di quartiere: sedi di imprese finanziarie (banche ed assicurazioni); uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività produttive, sportelli bancari, altri servizi privati; ristoro; attività ricettive alberghiere; attività ricettive extralberghiere; servizi socio-sanitari come case di cura, rsa, case protette; poliambulatori; consultori, asili nido, centri comunicati per anziani, centri per famiglia, uffici di cittadinanza, residenze collettive, centri di promozione sociale, centri diurni con servizi di residenzialità temporanea (oltre 10 posti)». Specificato inoltre che «l’area oggetto di vendita sarà in parte gravata da servitù di uso pubblico per la parte interessata dall’immissione stradale su via Vittime delle Foibe e dell’esistente rampa di accesso ai parcheggi interrati di corso del Popolo». La volumetria massima consentita è di 6.481 metri cubi, il 50% dei quali con destinazione residenziale.

