di S.F.
Non si ferma al Tar Umbria la partita riguardante l’esame di maturità al liceo delle scienze umane di Terni, al centro dell’attenzione per l’esclusione di una studentessa per il possesso del cellulare durante la prova scritta. C’è l’appello in Consiglio di Stato avverso la sentenza semplificata del tribunale amministrativo regionale.
È stato depositato nelle ultime ore, per la precisione nella giornata di lunedì 19 agosto: ‘Esclusione definitiva da tutte le prove dell’esame di Stato 2025 per possesso di telefono cellulare’, si legge nell’oggetto del ricorso pubblicato dal Consiglio di Stato. Al momento non è stata fissata l’udienza.
IL GIUDIZIO CAUTELARE DEL TAR DEL 19 GIUGNO: ISTANZA ACCOLTA