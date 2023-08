Terni: tamponamento a tre in viale Brin

Incidente stradale – un tamponamento a catena – nel primo pomeriggio di mercoledì in viale Brin, a Terni. Il sinistro ha coinvolto tre autovetture ed il bilancio è di due persone – un uomo e una donna, entrambi conducenti – soccorse dal 118 e trasportate in ospedale. Le loro condizioni non sono fortunatamente preoccupanti. Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura in ‘testa’ si è fermata per svoltare in un parcheggio e quella che la precedeva si è fermata: la terza che sopraggiungeva ha tamponato quest’ultima, facendola a finire a sua volta contro l’auto che stava svoltando. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni.

