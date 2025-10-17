Lunghe code e traffico ‘in crisi’, venerdì pomeriggio, lungo l’asse viale Borzacchini-via Eroi dell’Aria, direzione Terni nord. Il tutto a causa di un tamponamento fra due veicoli – un Fiat Ducato condotto da un uomo e un’autovettura Dacia con a bordo due persone – avvenuto all’altezza di ponte Le Cave. Il sinistro non ha fortunatamente causato feriti ma ‘solo’ danni ai veicoli e i disagi in premessa. Sul posto, per rilievi e gestione della viabilità, la polizia Locale di Terni unitamente a personale di Area Sicura per la pulizia della carreggiata dai detriti.

FOTO