Terni: tanti bambini al Cmm per un casting ‘bollente’ e di lunghe attese

LE FOTO

di Fra.Tor.

Ore e ore di fila, mercoledì al Centro multimediale di Terni, in una delle giornate più calde dell’anno, per prendere parte ai casting del film drammatico dal titolo provvisorio ‘Eva’, per la regia di Emanuela Rossi e prodotto da Courier Film. Circa 150 i bambini che, accompagnati dai loro genitori, hanno passato praticamente l’intera giornata in attesa di essere ‘provinati’. La produzione, infatti, sta cercando bambini co-protagonisti e altri piccoli ruoli (bambini tra i 6 e gli 11 anni e bambine tra i 6 e i 9 anni, tra le quali anche due gemelle omozigote) e, dopo i casting di martedì 18 luglio a Perugia, mercoledì è stata la volta di Terni, dalle ore 10 alle 18. Va ricordato, a chi non fosse riuscito a recarsi agli appuntamenti, che potrà lo stesso inviare la candidatura entro e non oltre il 23 luglio all’indirizzo email [email protected], allegando quattro foto (primo piano, profili e figura intera) e un breve video di presentazione, indicando generalità, luogo di provenienza e contatto telefonico di un avente titolo. La produzione ricorda che i minorenni potranno inviare la candidatura solo attraverso i propri genitori o chi ne fa le veci.