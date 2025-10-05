Eventi in serie, anche sabato sera a Terni, ma nessun problema per l’ordine pubblico. A riferirlo in una nota è la questura cittadina che, come in altre occasioni, ha coordinato il dispositivo ‘movida sicura’ con l’azione congiunta di polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale di Terni. Le persone identificate sono state in totale 71, oltre a 34 veicoli controllati con 2 violazioni al Codice della Strada. Una persona è stata invece segnalata alla prefettura per l’assunzione di droga.

Quello di sabato rappresenta l’ennesimo servizio messo in atto dalle forze di polizia negli ultimi giorni. Basti ricordare il corteo degli ultras della curva Nord per i 100 anni della Ternana (giovedì sera), la manifestazione a sostegno del popolo palestinese (venerdì mattina), il corteo di protesta contro il sindaco Bandecchi (sabato mattina), i meno ‘impegnativi’ Supercarslot – evento di auto e motorismo storico (sabato e domenica) – e il corteo della comunità religiosa Sikh (domenica).

Nelle due situazioni di ordine pubblico più importanti – corteo-Palestina e protesta contro Bandecchi – in strada era presente anche il questore di Terni Michele Abenante, in ‘prima linea’ insieme a tutto il personale impegnato nei servizi. E in tutte le situazioni, il capo di Gabinetto – e dirigente della Digos – Marco Colurci.

Un dato di fatto è che a Terni, in tutti questi casi, non si è registrato alcun problema di ordine pubblico e anche lo stesso dialogo – venerdì – con i manifestanti ProPal, ha evitato ‘l’invasione’ della stazione ferroviaria (a Perugia e in altre città, per dire, si è verificata) con annessi e connessi (leggasi denunce).

E, oltre i dati di fatto, le manifestazioni di Terni non per questo hanno avuto una risonanza o un impatto meno importante, anzi. Come ha osservato anche il professor Franco Coppoli (Cobas), che ha guidato la manifestazione di venerdì con Cgil e studenti, è stata «una grande giornata di lotta e di democrazia».

In questo quadro, stona e parecchio il fantoccio con l’immagine di Bandecchi lasciato a testa in giù – con su il testo di una canzone di 99 Posse e Banda Bassotti, ‘Rigurgito Antifascista’ – nella serata di sabato sotto palazzo Spada. Un fatto grave, riportato in prima battuta da umbria24.it, su cui sono in corso indagini della Digos ternana, anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza.

BANDECCHI COMMENTA IL FANTOCCIO A TESTA IN GIÚ – VIDEO