Terni, Tari in ritardo: ‘panico’ fra gli utenti

«Spero di avere, oggi, il tempo di effettuare il versamento. Ma certo, se mandano gli avvisi di pagamento il giorno stesso della scadenza, qualche difficoltà la creano». È solo una delle lamentele giunte all’attenzione della redazione di umbriaOn, relative al pagamento della Tari a Terni. Accanto a chi ha ricevuto la ‘cartella’ con un anticipo più o meno normale – ma molte sarebbero state recapitate proprio a ridosso della scadenza -, c’è chi si è ritrovato la lettera nella cassetta della posta proprio martedì 30 giugno, giorno di scadenza della prima rata. E c’è persino chi ancora non l’ha ancora ricevuta.

La situazione

La missiva del Comune di Terni fra l’altro specifica che ‘il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza, per non incorrere negli interessi moratori e nelle sanzioni previste’. Sanzioni in qualche caso impossibili da evitare – ma con i cittadini del tutto incolpevoli – quando il recapito avviene con le tempistiche segnalate dal lettore. Una questione che è destinata a sollevare proteste e lamentele. Buonsenso imporrebbe un’estensione dei termini per il pagamento, vista la situazione segnata da difformità del genere. «Sono sempre stato preciso nel pagare la tassa sui rifiuti – attacca un altro cittadino – ma questa volta non ci riuscirò. Se ci saranno sanzioni, non lo so. Ma di certo non sarò io a pagarle, costi quel che costi».