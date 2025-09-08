Gli agenti della polizia Locale di Terni dotati di taser? Si va verso il sì. Lunedì mattina è stato approvato un atto di indirizzo a firma del capogruppo FdI Roberto Pastura con 21 favorevoli e 5 astenuti

Tutto nasce dal decreto del Viminale (gennaio 2021) che ha disciplinato le modalità di assegnazione dei taser anche alla polizia Locale nei Comuni capoluogo di provincia e in quelli con oltre 100.000 abitanti, a condizione che «vi sia un apposito percorso formativo certificato per gli agenti e l’uso venga autorizzato dalla prefettura competente per territorio». Decine di amministrazioni si sono già attivate in tal senso, come ad esempio Milano, Firenze e Verona.

Nell’atto FdI e del consigliere del Gruppo Misto Cinzia Fabrizi è stato richiesto al sindaco Stefano Bandecchi e alla giunta «valutare e avviare un percorso finalizzato alla pianificazione dell’introduzione del dispositivo taser nella dotazione degli agenti operativi della Polizia Locale, quale strumento di autodifesa e prevenzione, non letale, da utilizzare in situazioni di concreto pericolo per l’incolumità fisica degli agenti e dei cittadini e attivare un confronto formale con la prefettura di Terni, quale autorità competente sul territorio, per definire i requisiti, le modalità e i limiti dell’autorizzazione all’impiego del taser». La palla ovviamente passerebbe al comando della polizia Locale con il coordinamento della prefettura per la predisposizione di un protocollo interno.

Emidio Gubbiotti (Pd) ha chiesto il rinvio in commissione per approfondire la delicata questione. Niente da fare perché il sindaco è intervenuto direttamente per dire no: «Polizia di Stato, carabinieri e finanza utilizzano il taser da anni. Non c’è bisogno di alcun approfondimento, fa perdere tempo. Ogni giorno in questa città c’è qualcuno che ‘dà di capoccia’», in riferimento alla situazione odierna. Dunque ok al voto e approvazione.

«Si tratta di un’iniziativa – le parole di Pastura post approvazione – che intende avviare un percorso formale e istituzionale, in collaborazione con la Prefettura e il Comando della Polizia Locale, per valutare l’introduzione del dispositivo Taser nella dotazione degli agenti operativi della nostra Polizia Locale. La proposta nasce da un’esigenza concreta e non più rinviabile: troppo spesso, i nostri agenti si trovano a dover gestire situazioni complesse e pericolose, arresti difficili, soggetti in stato di alterazione o aggressività, con strumenti non sempre adeguati a garantire l’efficacia dell’intervento e, soprattutto, la sicurezza degli operatori, dei cittadini presenti e degli stessi fermati. È intollerabile pensare che uomini e donne dello Stato debbano rischiare di subire procedimenti legali, o addirittura danni fisici, per aver fatto il proprio dovere in contesti ad alta tensione. Il taser, arma a impulsi elettrici non letale, è già previsto dalla normativa vigente. So che qualcuno tende a bollare questa iniziativa come una forzatura politica. Voglio però essere chiaro: non si tratta di una bandiera di parte, si tratta di un atto di responsabilità che risponde a un bisogno reale di sicurezza urbana e tutela dell’operato degli agenti. Chi ha scelto l’astensione, come il Partito Democratico, ha comunque riconosciuto l’importanza del tema anche se con una posizione più prudente. Il nostro obiettivo – conclude – è costruire un percorso trasparente, rispettoso delle regole, supportato dalla Prefettura e accompagnato da una formazione rigorosa. Parallelamente, prevediamo una campagna di comunicazione rivolta alla cittadinanza, per spiegare in modo chiaro finalità, limiti e condizioni d’uso del Taser e per rafforzare l’immagine della polizia Locale come presidio di legalità, prossimità e professionalità. Questo è il tempo delle risposte e non delle esitazioni».