Tct: licenziamento collettivo per 51 dipendenti. Scatta lo sciopero

Stavolta il licenziamento collettivo non è solo una minaccia: giovedì pomeriggio è arrivata ufficialmente ai sindacati di categoria la notifica dell’avvio della procedura per i 51 dipendenti della Tct, l’azienda ternana che si occupa del taglio e della commercializzazione dei tubi per conto del Tubificio dell’Ast. Come annunciato mercoledì – in quello che sembrava solo l’ennesimo avvertimento – la data in cui cesserà l’attività è quella del 21 maggio prossimo, nonostante la società di proprietà di Gino Timpani abbia in essere un contratto con l’acciaieria in scadenza a marzo 2024. Proprio ad Ast, i sindacai Fim Cisl e Fiom Cgil avevano fatto richiesta di incontro, senza al momento ricevere risposta. Sta di fatto che ora la situazione sembra davvero precipitare. Giovedì mattina l’assemblea dei lavoratori aveva deciso di non assumere iniziative, in attesa di prese di posizione ufficiali da parte dell’azienda. Ma dopo la doccia fredda arrivata nel pomeriggio è probabile che le cose cambieranno.

Sciopero e presidio

Immediata risposta delle segreteria territoriali di Fim, Fiom e Fismic. Dichiarato lo stato di agitazione e l’assemblea con «un primo pacchetto di ore di sciopero previsto per venerdì mattina sotto il Comune nell’ultima giornata di campagna elettorale». Non solo. Dalle 12 è previsto l’ultimo consiglio comunale pre voto. Lo stato di agitazione proseguirà sabato in occasione della partenza di tappa del Giro d’Italia, quindi martedì è in programma un presidio sotto gli uffici della Regione a Perugia.