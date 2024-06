Ingresso libero mercoledì sera al teatro Secci di Terni – si inizia alle 21 – per il 30° spettacolo musicale a cura dell’Intelligent Keyboard School di San Giovanni. In arrivo lo show con protagonisti allievi ed insegnanti diretti dal maestro Alessandro Silvestrelli, professionista che da anni insegna ed è impegnato in città.

Condividi questo articolo su