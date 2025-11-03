di S.F.

Ristrutturazione/restyling del teatro Verdi di Terni concluso nel 2026? In teoria sì considerando che si tratta di un appalto Pnrr (il secondo stralcio quantomeno). Tuttavia c’è un passaggio diverso contenuto nel report del controllo di gestione concomitante approvato la scorsa settimana e che è aggiornato al 15 settembre.

GLI AFFIDAMENTI PER IL COLLAUDO E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Nel documento c’è infatti il riepilogo dello stato di avanzamento di tutti i progetti Pnrr in mano al Comune. Il più importante è ovviamente il teatro Verdi, sia in termini puramente finanziari (14 milioni di valore lo stralcio Pnrr) che di impatto per la città. Ed ecco la novità: «Si riscontrano dei ritardi – viene specificato – nel cronoprogramma a causa della complessità dell’intervento e di difficoltà emerse nel corso dell’esecuzione del primo stralcio e per eventi imprevisti ed imprevedibili». Con una conseguenza.

OTTOBRE 2025, IL SOPRALLUOGO: «AVANZAMENTI STRALCI AL 60% E 20%»

Dunque, riporta il controllo di gestione, in «accordo col Ministero si è pertanto spostata la conclusione dei lavori al 2027». Vedremo se effettivamente andrà in questo modo. Nel contempo, come più volte scritto, proseguono i subappalti per il prosieguo della complessa operazione. Anche nel controllo strategico si fa riferimento al teatro Verdi e allo stato di avanzamento dell’operazione.

Con domande e risposte sia sul lato tecnico che politico: nel documento si fa cenno alle risorse umane non sufficienti per il programma. Richiesta un’ulteriore assegnazione di risorse, non concessa». Sui risultati attesi non raggiunti si ricorda che ci sono stati «ritrovamenti archeologici nel sotto suolo che hanno richiesto in accordo con la soprintendenza una variante». L’assessore Giovanni Maggi invece ha ricordato «l’eliminazione del ridotto per semplificare il progetto ed evitare danni alle costruzioni preesistenti in quanto non indispensabile alla funzionalità del teatro».