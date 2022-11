Tempo di inaugurazione in vocabolo Staino per l’edizione 2022-2023 del luna park, le ‘carrozzelle’ di Terni. Poco prima delle 15 il via libera formale per le numerose attività presenti sul posto: come di consueto si andrà avanti fino a febbraio. La tappa ternana è una delle più lunghe.

IL VIA LIBERA DI SETTEMBRE PER 70 ATTRAZIONI