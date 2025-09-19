Momenti concitati, giovedì pomeriggio all’uscita dal tribunale di Terni, a margine di un’udienza celebrata di fronte ad un giudice monocratico. A riferire l’accaduto con la propria ricostruzione è il sindacato di polizia penitenziaria Sappe che parla di agenti «vittime di violenze inaudite e gratuitamente agite da parte di detenuti durante una ordinaria operazione di traduzione presso il tribunale».

Come spiega il Sappe, «un agente è stato colpito al volto e contuso, mentre tutto il personale presente è stato bersagliato da sputi, insulti e comportamenti violenti da parte di due ristretti (la traduzione era relativa a tre persone una delle quali estranea ai fatti, ndR). Questo non è un episodio isolato – osserva il sindacato – ma l’ultimo anello di una catena di violenza insopportabile che il personale è costretto a subire quotidianamente in regione, in un clima di generale indifferenza».

Successivamente, anche a seguito della presenza all’esterno del tribunale di familiari di uno dei due detenuti, sul posto sono dovute intervenire pattuglie dei carabinieri – oltre al personale di vigilanza dello stesso tribunale – che hanno proceduto alle identificazioni dei presenti. Intervenuto anche altro personale della Penitenziaria per consentire ai veicoli di uscire dal palazzo di Giustizia senza ulteriori tensioni.

«La polizia Penitenziaria – scrive il Sappe – non ci sta più. Non ci sta più a prendere sputi, insulti e botte da delinquenti che hanno un debito con la giustizia e, soprattutto, un debito di rispetto e di dolore con le vittime dei loro reati. I nostri agenti svolgono un servizio essenziale per lo Stato, garantendo che la giustizia segua il suo corso, e in cambio ricevono aggressioni fisiche e psicologiche che lasciano segni profondi».