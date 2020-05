Terni, tensione-Staino: al mercato è protesta

Umore abbastanza ‘nero’, fra chi ha riaperto – circa il 50% – ma soprattutto fra chi è in protesta e non intende per il momento ripartire. Gli esercenti del mercatino del mercoledì, a Terni, sono complessivamente – verrebbe da dire tutti – scontenti della soluzione-Staino per i propri affari. I motivi vanno cercati soprattutto nelle condizioni del terreno e igieniche complessive dell’area, piuttosto sporca in diversi punti. Mercoledì mattina le forze dell’ordine, segno della tensione palpabile, hanno presidiato sia i ‘vecchi’ spazi del foro Boario, da cui i commercianti si sono dovuti trasferire, ma anche quelli ‘nuovi’ dello Staino. E il clima è rimasto teso per buona parte della mattinata, anche fra gli stessi commercianti per punti di vista diversi su come affrontare la situazione.

Articolo in aggiornamento