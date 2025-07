Prima un controllo costante da parte polizia Locale di Terni, poi un’ordinanza emessa nella tarda serata di mercoledì dal Comune di Terni per condurla in ospedale, con successivo Tso. Qualche passo avanti per la situazione di tensione che da tempo si registra in via Valiano, legata alle condizioni psichiche di una donna residente in un condominio. A seguito degli ultimi sviluppi, alcuni residenti hanno difusso una lettera che riportiamo di seguito.

«Tutti gli abitanti di via Valiano – si legge – desiderano esprimere la loro profonda gratitudine ai membri del Comune di Terni, e in particolare al sindaco Stefano Bandecchi, all’assessore Viviana Altamura e al vice sindaco Riccardo Corridore, per l’impegno concreto e costante dimostrato nel cercare di risolvere una situazione estremamente delicata che ha segnato la quotidianità del nostro quartiere. Un ringraziamento speciale va anche alla signora Antonella Piemonti, residente nello stesso stabile della persona affetta da problemi mentali che da tempo provoca disagio e preoccupazione tra gli abitanti. È anche grazie alla sua costante comunicazione con il Comune, attraverso segnalazioni, video e testimonianze dirette, che è stato possibile attirare l’attenzione delle istituzioni competenti. La comunità ha potuto constatare che il sindaco si sta impegnando con serietà e determinazione per riportare equilibrio e serenità nella nostra zona, dimostrando attenzione verso i bisogni dei cittadini e rispondendo concretamente alle loro richieste. A tutti loro, va il nostro grazie sincero».