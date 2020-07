Terni, tenta di ‘bucarsi’ e si ferisce. Soccorsa

Momenti di apprensione mercoledì pomeriggio per una donna soccorsa dal 113 sotto la ‘prua’ di ponte Carrara (Caraciotti). A segnalare la sitazione sono stati alcuni cittadini che l’hanno vista in difficoltà e con un braccio insanguinato. Da quanto appreso la donna – 33enne di origini campane, già nota alle forze di polizia – avrebbe tentato di iniettarsi una dose di eroina ma, non riucendo a ‘centrare’ la vena, ha finito per ferirsi. Da qui il sangue che ha destato preoccupazione e che ha portato all’intervento della polizia. Alla fine per la giovane, cosciente e lucida, non è servito il trasporto in ospedale. Il fatto è accaduto in un contesto, quello degli spazi sottostanti ponte Carrara, in cui il degrado è una costante e dove tossicodipendenti e spacciatori sono di casa.

