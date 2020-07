Terni, tentano di dare fuoco a un’auto: si indaga

L’episodio è inquietante. Perché quando uno entra nella tua proprietà, di notte, e cerca di dare fuoco alla tua auto, qualcosa – per usare un eufemismo – non va. Figuriamoci poi se l’ipotesi del semplice atto vandalico fine a sé stesso non sembra poter contenere la portata del fatto e le sue possibili spiegazioni. Anche per questo la polizia di Stato è scesa in campo, attraverso la squadra Mobile e la sua sezione antidroga, per capire cosa sia effettivamente accaduto nella notte fra sabato e domenica, poco dopo le ore una, in un’abitazione della zona ‘alta’ di borgo Rivo. Non sul fatto in sé che, danni compresi, sembra chiaro. Quanto piuttosto sulle motivazioni. Resta fofrte il sentore dell’intimidazione che, a prescindere dalla ragione specifica, è sempre una macchia per un territorio che si trova, non per la prima volta, a dover fare i conti anche con episodi che potrebbero celare dinamiche inquietanti.

