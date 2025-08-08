Due fogli di via – divieto di ritorno nel territorio comunale per tre anni – per due uomini originari della provincia di Napoli e Caserta. Li ha emessi il questore di Terni, Michele Abenante, su proposta dell’Arma: sono responsabili di una tentata truffa a danno di una 88enne.

«I due, entrambi con numerosi precedenti penali e di polizia, erano stati arrestati lo scorso maggio dai militari della Compagnia carabinieri di Terni, che li avevano colti in flagranza mentre stavano per mettere in atto una truffa ai danni di un’anziana di 88 anni», spiega la questura. Tutto ciò attraverso la finta telefonata di un sedicente maresciallo dell’Arma che chiedeva soldi per aiutare un parente della vittima.

Truffa scentata e ora ci sono i fogli di via obbligatori. Nel contempo la polizia di Stato ricorda una serie di consigli per evitare di subire raggiri del genere. Di seguito l’elenco.

1. Non fidarti delle apparenze

Chi si presenta come carabiniere, tecnico del gas, avvocato o funzionario può mentire. Chiedi sempre un tesserino e, se hai dubbi, chiama direttamente la caserma o l’ente da cui dicono di provenire.

2. Mai dare soldi o gioielli a sconosciuti

Nessun ente serio (poste, banche, forze dell’ordine) invia persone a casa per ritirare denaro o valori.

3. Non aprire la porta agli sconosciuti

Anche se si presentano in modo gentile o insistente. Se sei solo in casa, dillo ad alta voce che stai aspettando qualcuno o che non puoi ricevere visite.

4. Attento alle telefonate sospette

Se ti dicono che un tuo parente è in pericolo o ha avuto un incidente e serve denaro, è una truffa. Chiudi e chiama subito il 112 o un familiare fidato.

5. Non dare informazioni personali

Mai comunicare per telefono dati bancari, codici, numero della carta d’identità o altre informazioni sensibili.

6. Parla sempre con un familiare prima di fare qualsiasi pagamento

Se ti viene chiesto denaro per qualsiasi motivo, confrontati prima con figli, nipoti o una persona di fiducia.

7. Diffida da chi ti ferma per strada con scuse strane

Anche semplici richieste di aiuto («mi presti il cellulare?», «mi accompagni a…») possono essere trappole.

8. Niente firme senza leggere

Non firmare nulla che non comprendi: contratti, moduli, autorizzazioni. Se hai dubbi, chiedi consiglio a qualcuno.

9. Tieni vicino i numeri utili

Avere a portata di mano i numeri dei carabinieri (112), della polizia (113), del medico, dei figli o vicini di casa può fare la differenza.

10. Segnala sempre ogni tentativo di truffa

Anche se non sei caduto nella trappola, avvisa subito le forze dell’ordine. Potresti evitare che qualcun altro venga truffato.