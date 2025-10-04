Tentativo di furto con ‘spaccata’ nella prima mattinata di sabato – alle 9 circa – al parcheggio ‘San Francesco-Rinascita’, gestito da Terni Reti. Un singolo soggetto ha provato a portare via il denaro dal locale dopo aver scardinato la vetrata: niente da fare per lui, non ha portato via nulla. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante ed il personale della società controllata dal Comune. Si indaga per risalire al responsabile anche con l’ausilio del sistema di videosorveglianza.

