Sono stati sorpresi mentre rovistavano all’interno di un’autovettura parcheggiata in via D’Annunzio, a Terni. La polizia di Stato ha bloccato un 32enne marocchino ed un 22enne egiziano nella scorsa notte.

La pattuglia ha visto i due impegnati nel rovistare e gli agenti sono intervenuti per bloccarli. Dopodiché sono stati accompagnati in questura per gli accertamenti di rito: denunciati per tentato furto aggravato. «L’episodio conferma l’attenzione costante della polizia di Stato nel presidio del territorio e nella prevenzione dei reati predatori, a tutela della sicurezza della comunità ternana», il messaggio della questura.