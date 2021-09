Intervento dei vigili del fuoco di Terni, domenica pomeriggio, presso un’abitazione di via delle Rose, in zona Cesure. Il personale del 115 è entrato in azione per un incendio che ha coinvolto il terrazzo di un appartamento. Quando le fiamme sono divampate, in casa non c’era nessuno e non risultano persone coinvolte nell’accaduto. Sul posto si sono portati anche gli agenti della squadra Volante della polizia di Stato. Limitati, fortunatamente, i danni causati dal rogo.

