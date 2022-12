Terni, Tescino in piena e persone isolate – VIDEO

Condividi questo articolo su

















Era già successo in passato e ora, con una giornata record per la pioggia a Terni, il problema si è ripresentato. La piena del torrente Tescino – siamo nella zona di Collelicino in linea di massima, poco dopo la frazione di San Carlo – ha isolato diverse persone residenti a Castelluccio nella mattinata di sabato: c’è chi doveva rientrare a casa ed è rimasto bloccato, altri sarebbero dovuti andare a lavorare ed invece niente da fare. Allertati i vigili del fuoco. La zona è raggiungibile solo da un’unica strada.

IL PRECEDENTE DEL 2015: TUTTI ISOLATI