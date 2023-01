Tiro con l’arco Terni, progetto esecutivo per via del Centenario: c’è il via libera

di S.F.

Ci è voluto un bel po’ di tempo – con tanto di polemiche, l’avviso pubblico della Regione è dell’agosto 2021 per dare un’idea – ma alla fine c’è l’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo. Novità per l’adeguamento e la costruzione di un nuovo edificio a servizio della struttura federale del tiro con l’arco in via del Centenario: giovedì il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini ha firmato la determina per il via libera. I fondi regionali sono legati ai canoni idrici ed il definitivo aveva ricevuto l’ok lo scorso 29 giugno per un quadro economico complessivo da 400 mila euro.

LA BAGARRE DELL’APRILE 2022: «PUNTO DI NON RITORNO»

FEBBRAIO 2019, IL NUOVO CENTRO IN VIA DEL CENTENARIO: VIA LIBERA

CANONI IDRICI, 400 MILA EURO PER FITARCO E FIC

Le cifre. Cosa è previsto



Si parla di un importo totale contrattuale da 284 mila euro, 266 mila dei quali soggetti a ribasso in fase di gara. A trasmettere il progetto esecutivo al Comune ci ha pensato la Fitarco lo scorso martedì: a lavorarci – in generale, anche sul preliminare – è stato il raggruppamento temporaneo di professionisti composto dagli architetti Pierfrancesco Duranti, Alessandro Almadori, Giuseppe Andreoli, Barbara Bagaglia, Riccardo Proietti, Silvano Gismondi ed il perito industriale Fabio Bolli. Prevista la demolizione dell’attuale edificio prefabbricato da 80 metri quadrati, quindi doppio stralcio di intervento: il primo da 140 mq per bagni, magazzino, zona bar e spogliatoi, il secondo per ulteriori 110 mq legato a spazi ricettivi per atleti, anche con diversamente abili.